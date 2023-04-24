Карпукас: Мне легче играть, чем смотреть за футболом с трибуны

Полузащитниквысказался относительно поединка против(1:1).

«Мне легче играть, чем смотреть за футболом с трибуны. Очень волнительно. Надеюсь, больше дисквалификаций получать не буду.

Были приличные скорости. Конечно, на результат повлияло удаление. Считаю, что результат для нас в итоге положительный. Учитывая то, как развивалась игра.

Не буду кого‑то выделять. Все молодцы. Играть в меньшинстве больше тайма очень тяжело», — приводит слова Карпукаса «Матч ТВ».

Таким образом, ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Локомотив» располагается на 10-й строчке.