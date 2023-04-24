ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Френки де ЙонгДе Йонг, Мак Аллистер, Райс и еще топ-5 идеальных партнеров для Каземиро в «МЮ»
  • 18:10
    • «Спартак» — «Краснодар»: стартовые составы команд
    Все новости спорта

    Канчельскис считает, что чемпионат России потерял интерес из-за гегемонии «Зенита»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России.

    Андрей Канчельскис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Канчельскис

    «Чемпионат потерял интерес. Есть понимание, как исправить ситуацию, чтобы не один "Зенит" доминировал — если будет ресурс, правильный менеджмент и руководство, то тогда будет всё нормально, можно будет конкурировать с "Зенитом". Можно будет покупать не только бразильцев, но и аргентинцев.

    Если бы я был руководителем в "Зените", поставил бы задачу 10 раз выиграть чемпионство и обойти "Спартак". Это возможно и реально! Думаю, "Зенит" к этому и идёт. Чтобы противостоять "Зениту", нужны ресурсы, менеджмент в клубе. Вот тогда можно бороться. Но мы видим, как лихорадит наши клубы. То одних тренеров приглашают, то других. Начинают менять по 5-6 специалистов. Как тогда они конкуренцию "Зениту" составить могут? Это смешно! У нас во многих клубах жулики и дилетанты работают», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

    Напомним, что «Зенит» близок к пятому подряд чемпионству в российской Премьер-лиге.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аталанта» и «Рома» сыграют вничью
  • «Аталанта» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • «Спортинг» поднимет себе настроение после вылета из Лиги Европы
  • «Витория Гимарайнш» — «Спортинг». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Пятый матч серии команды проведут максимально осторожно
  • «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.51
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Жирона — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Каролина — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лидс — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бостон — Атланта
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  5.06
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры