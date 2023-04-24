Канчельскис считает, что чемпионат России потерял интерес из-за гегемонии «Зенита»

Бывший российский футболиствысказался о гегемониив чемпионате России.

«Чемпионат потерял интерес. Есть понимание, как исправить ситуацию, чтобы не один "Зенит" доминировал — если будет ресурс, правильный менеджмент и руководство, то тогда будет всё нормально, можно будет конкурировать с "Зенитом". Можно будет покупать не только бразильцев, но и аргентинцев.

Если бы я был руководителем в "Зените", поставил бы задачу 10 раз выиграть чемпионство и обойти "Спартак". Это возможно и реально! Думаю, "Зенит" к этому и идёт. Чтобы противостоять "Зениту", нужны ресурсы, менеджмент в клубе. Вот тогда можно бороться. Но мы видим, как лихорадит наши клубы. То одних тренеров приглашают, то других. Начинают менять по 5-6 специалистов. Как тогда они конкуренцию "Зениту" составить могут? Это смешно! У нас во многих клубах жулики и дилетанты работают», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» близок к пятому подряд чемпионству в российской Премьер-лиге.