ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Френки де ЙонгДе Йонг, Мак Аллистер, Райс и еще топ-5 идеальных партнеров для Каземиро в «МЮ»
  • 14:58
    • Мэйсон снова может стать временным тренером «Тоттенхэма»
    Все новости спорта

    Агент Игнатьева не видит предпосылок для того, чтобы оставаться в «Локомотиве»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Алан Агузаров, агент нападающего «Локомотива» Ивана Игнатьева, считает, что его клиент в конце сезона покинет московскую команду.

    Иван Игнатьев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Игнатьев

    «Ни для кого не секрет, как и для людей внутри клуба, что Игнатьев сегодня в тренировочном процессе — один из лучших по всем показателям. Всем прекрасно понятно, что есть Дзюба — это человек на опыте, который даёт результат. Конечно, к решению Галактионова нет никаких вопросов. В целом отношусь с большим уважением к Михаилу Михайловичу. У нас ситуация, при которой Ваня выходит либо на 5–10 минут, либо вообще не выходит. Понятно, что нас это не устраивает, тем более когда мы знаем, в какой Ваня форме. Если бы была любая другая ситуация, то он бы получал больше игрового времени. Я не вижу предпосылок, чтобы мы оставались в "Локомотиве".

    Мы работаем над вариантами, которые уже есть на сегодняшний день. Мы ведём диалог, общаемся. В ближайшее время будет какая-то конкретика. В первую очередь мы заинтересованы в зарубежных вариантах — Турция и Израиль. С этими клубами идут плотные переговоры», — цитирует Агузарова «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Спартак» и «Краснодар» выявить сильнейшего?
  • «Спартак» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • «Аталанта» и «Рома» сыграют вничью
  • «Аталанта» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • «Спортинг» поднимет себе настроение после вылета из Лиги Европы
  • «Витория Гимарайнш» — «Спортинг». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.51
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  3.90
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч Жирона — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Каролина — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лидс — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бостон — Атланта
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры