Чалов: Было бы очень здорово, если бы Марио Фернандес вернулся в ЦСКА

Федор Чалов Фото: globallookpress.com
На прошлой неделе Марио Фернандес досрочно расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом».
«Было бы очень здорово, если бы Марио Фернандес вернулся в ЦСКА. Очень сильный игрок.
Конечно, он бы нам сильно помог в следующем сезоне. Марио мы всегда ждем», — приводит слова Чалова «Чемпионат».
Фернандес провел за «Интернасьонал» пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.
В 2022 году Фернандес приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го 32-летний футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешел из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года.
Контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.