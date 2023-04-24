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    • Чалов: Было бы очень здорово, если бы Марио Фернандес вернулся в ЦСКА
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    Чалов: Было бы очень здорово, если бы Марио Фернандес вернулся в ЦСКА

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    Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов поделился мнением о возможном возвращении в команду Марио Фернандеса.

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    На прошлой неделе Марио Фернандес досрочно расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом».

    «Было бы очень здорово, если бы Марио Фернандес вернулся в ЦСКА. Очень сильный игрок.

    Конечно, он бы нам сильно помог в следующем сезоне. Марио мы всегда ждем», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

  • Стало известно, почему Марио Фернандес покинул «Интернасьонал»
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    • Фернандес провел за «Интернасьонал» пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    В 2022 году Фернандес приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го 32-летний футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешел из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года.

    Контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

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