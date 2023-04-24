Чалов: Было бы очень здорово, если бы Марио Фернандес вернулся в ЦСКА

Нападающий московского ЦСКАподелился мнением о возможном возвращении в команду

На прошлой неделе Марио Фернандес досрочно расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом».

«Было бы очень здорово, если бы Марио Фернандес вернулся в ЦСКА. Очень сильный игрок.

Конечно, он бы нам сильно помог в следующем сезоне. Марио мы всегда ждем», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

Фернандес провел за «Интернасьонал» пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

В 2022 году Фернандес приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го 32-летний футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешел из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года.

Контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.