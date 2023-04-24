Защитник Блинд покинет «Баварию» по окончанию нынешнего сезона

Защитникпокинет немецкий клуб по истечению контракта. Об этом сообщает журналист Sky Sportв «твиттере».

Стало известно, что боссы «Баварии» уже сообщили игроку обороны о том, что не будут продлевать с ним контракт. Действующее соглашение Блинда с немецким клубом рассчитано до лета 2023 года.

Защитник пополнил состав мюнхенской команды в январе 2023 года. Ради перехода в «Баварию» футболист расторг контракт с «Аяксом».

В нынешнем сезоне Блинд провел 4 матча за «Баварию» в Бундеслиге, в которых не отметился результативными действиями. В 13-и матчах за «Аякс» защитник отдал 2 голевые передачи.