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    Анчелотти: Переход Месси в «Барселону» может быть прекрасен для чемпионата Испании

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    Главный тренер «Реал» Карло Анчелотти прокомментировал возможное возвращение нападающего ПСЖ Лионеля Месси в «Барселону».

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Месси может делать всё, что захочет. "Барселона" — тоже. Для меня это не является проблемой.

    Мне нравится Месси как игрок. Для чемпионата Испании это может быть прекрасно», — приводит слова Анчелотти As.

    Месси пополнил состав ПСЖ в 2021 году. В нынешнем сезоне аргентинец провел 35 матчей в составе парижан во всех турнирах, забил 19 голов и сделал столько же голевых передач.

    Недавно стало известно, что Месси попросил руководство «Барселоны» подготовить контракт до конца нынешнего сезона.

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