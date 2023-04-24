Анчелотти: Переход Месси в «Барселону» может быть прекрасен для чемпионата Испании

Главный тренерпрокомментировал возможное возвращение нападающего ПСЖ Лионеля Месси в «Барселону».

«Месси может делать всё, что захочет. "Барселона" — тоже. Для меня это не является проблемой.

Мне нравится Месси как игрок. Для чемпионата Испании это может быть прекрасно», — приводит слова Анчелотти As.

Месси пополнил состав ПСЖ в 2021 году. В нынешнем сезоне аргентинец провел 35 матчей в составе парижан во всех турнирах, забил 19 голов и сделал столько же голевых передач.

Недавно стало известно, что Месси попросил руководство «Барселоны» подготовить контракт до конца нынешнего сезона.