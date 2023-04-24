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    Анчелотти останется в «Реале» на следующий сезон

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    Руководство мадридского «Реала» склоняется к тому, чтобы не увольнять Карло Анчелотти с поста главного тренера.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    По информации авторитетного испанского издания Marca, все указывает на то, что итальянский специалист продолжит работу с командой в следующем сезоне.

    Также отмечается, что Маурисио Почеттино, скорее всего, возглавит «Челси», если у него не будет предложения от «Реала».

    Ранее сообщалось, что Анчелотти будет уволен, если «Реал» не выиграет Лигу чемпионов.

    В полуфинале ЛЧ «Реал» встретится с «Манчестер Сити».

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    • Напомним, Анчелотти ранее подтвердил, что ему предложили возглавить сборную Бразилии.

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