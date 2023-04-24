Анчелотти останется в «Реале» на следующий сезон

Руководство мадридскогосклоняется к тому, чтобы не увольнятьс поста главного тренера.

По информации авторитетного испанского издания Marca, все указывает на то, что итальянский специалист продолжит работу с командой в следующем сезоне.

Также отмечается, что Маурисио Почеттино, скорее всего, возглавит «Челси», если у него не будет предложения от «Реала».

Ранее сообщалось, что Анчелотти будет уволен, если «Реал» не выиграет Лигу чемпионов.

В полуфинале ЛЧ «Реал» встретится с «Манчестер Сити».

Напомним, Анчелотти ранее подтвердил, что ему предложили возглавить сборную Бразилии.