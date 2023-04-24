Абаскаль: Для «Спартака» эта победа должна стать отправной точкой

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура РПЛ с(4:3).

«Хочу попросить прощения, я потерял голос, мне очень тяжело говорить прямо сейчас. В сложные моменты команде помогает уверенность, сердце, командная работа.

Важно сказать о трудностях: у нас много травмированных. Но мы показали, что у нашей команды есть сердце, для нас эта победа должна стать отправной точкой», — передает слова Абаскаля Чемпионат.

После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 48-ю очками в активе. Команда отстает от 2-й строчки лишь на один балл.