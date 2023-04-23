Клуб актера Райана Рейнольдса вернулся в профессиональную футбольную лигу Англии

Райан Рейнольдс Фото: globallookpress.com
Накануне «Рексем» обыграл со счетом 3:1 «Борхэм Вуд» в матче 45-го тура любительской национальной конференции Англии и обеспечил первое место в таблице первенства.
Райан Рейнольдс приобрел «Рексем» вместе со своим коллегой, актером Робом Маккеленни в ноябре 2020 года. Партнеры потратили десять миллионов фунтов на свое новое приобретение. «Рексем» является старейшим клубом Уэльса и третьей по возрасту профессиональной командой в мире. Она была основана в 1864 году.
Рейнольдс регулярно посещает матчи клуба. Он даже приобрел дом в деревне Марфорд в Уэльсе неподалеку от города Рексем после покупки футбольной команды.