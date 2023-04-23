Тикнизян: Нам просто воздалось свыше за то, что каждый из нас, кто был на поле, выкладывался на 100%

Защитниквысказался о матче 24-го тура РПЛ против(1:1).

«Нам просто воздалось свыше за то, что каждый из нас, кто был на поле, выкладывался на 100%. Такие матчи действительно очень трудно даются. Очень важно понимать, оставаясь в меньшинстве, что надо много бегать, много рутинной работы. Дай бог, нам повезёт — в конце это и случилось

Мы играли за себя и, как говорится, за того парня. Уровень ответственности возрастал с каждой минутой всё больше и больше, потому что у нас сил оставалось меньше. Было очень важно находиться сконцентрированными всю игру. После удаления ты всегда стараешься играть ещё лучше, чем в равных составах», — цитирует Тикнизяна «Чемпионат».

Таким образом, ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Локомотив» располагается на 10-й строчке.