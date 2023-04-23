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    Шарлотт — Коламбус Крю: смотреть онлайн в прямом эфире

    23.04.2023 в 02:30 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Шарлотт — Коламбус Крю

    Футбол MLS
    Шарлотт и Коламбус Крю начнут матч в 02:30 в американской футбольной лиге MLS, 23.04.2023.

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    Последний матч между собой: Шарлотт — Коламбус Крю 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Коламбус Крю»).

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