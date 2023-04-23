Игнатьев: Буду выбирать в будущем клуб, где буду больше играть

Нападающийвысказался о своем будущем в клубе.

«Я делаю все, что в моих силах. Тренируюсь по максимуму. Хочу получить шанс, но пока возможности нет. Мне кажется, любой спортсмен будет этим недоволен. Я не играю. Но я не обсуждаю решение тренера, это его дела.

Мне надо больше играть, сейчас я вижу, что мне не дают времени. Наверное, буду выбирать в будущем клуб, где буду больше играть», — приводит слова Игнатьева «Спорт-Экспресс».

Игнатьев перешел в «Локомотив» на правах свободного агента летом 2022 года, на его счету 4 гола и 2 результативные передачи в 22 матчах за железнодорожников во всех турнирах.