начнут матч в 03:30 в американской футбольной лиге MLS, 23.04.2023.

Последний матч между собой: Интер Майами — Хьюстон Динамо 1:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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