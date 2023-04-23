Хави — о матче с «Атлетико»: Это очень хороший результат

Главный тренерподвел итог матча против(1:0).

«Это очень хороший результат. Я не против, если мы все матчи выиграем 1:0. Меня это мало волнует.

Мы в привилегированном положении. Сегодня все видели, что мы могли забить и больше. Меня не беспокоит подобная ситуация.

То, что мы пропустили лишь девять голов в 30 играх, означает, что мы отлично обороняемся. Однако это не только наша заслуга, но также и неудача соперников», — приводит слова Хави Onefootball.

Эта победа позволила «Барселоне» уйти в отрыв от «Реала» на 11 пунктов. Команжа Хави продолжает быть самой малопропускающей командой лиги. Это ее 4-й сухой матч в Примере подряд.