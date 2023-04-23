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    Хави — о матче с «Атлетико»: Это очень хороший результат

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    Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итог матча против «Атлетико» (1:0).

    Хави
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    Хави

    «Это очень хороший результат. Я не против, если мы все матчи выиграем 1:0. Меня это мало волнует.

    Мы в привилегированном положении. Сегодня все видели, что мы могли забить и больше. Меня не беспокоит подобная ситуация.

    То, что мы пропустили лишь девять голов в 30 играх, означает, что мы отлично обороняемся. Однако это не только наша заслуга, но также и неудача соперников», — приводит слова Хави Onefootball.

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    • Эта победа позволила «Барселоне» уйти в отрыв от «Реала» на 11 пунктов. Команжа Хави продолжает быть самой малопропускающей командой лиги. Это ее 4-й сухой матч в Примере подряд.

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