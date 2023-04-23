Галактионов: Мы двигаемся дальше. Каждая игра как финал

Главный тренерпрокомментировал исход матча 24-го тура российской Премьер-лиги с(1:1).

«В первом тайме ЦСКА играл более цельно, мы низко подсаживались, давали простор. Во втором тайме сделали корректировки, но, опять же, — мы играли в меньшинстве.

Пиняев попросил замену, потому что почувствовал дискомфорт — он молодой парень, сваливается большая нагрузка. Все эти факторы влияют на игру. Мы двигаемся дальше. Каждая игра как финал. Главное — это дисциплина, организация, характер», — приводит слова Галактионова «Чемпионат».

Таким образом, ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Локомотив» располагается на 10-й строчке.