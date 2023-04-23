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    Федотов: Я бы хотел, чтобы команда играла, создавала

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    Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о матче 24-го тура hоссийской Премьер-kиги с «Локомотивом» (1:1).

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Хотели усилить атакующую игру на фланге, отталкивались от мастерства Медины. Он был очень активен, мог забить, ассистировал партнёрам, была динамичная игра с его стороны.

    Почему Набабкин, а не Агапов? Это наше внутреннее дело. Вопросов к Кириллу быть не может, он со своей ролью справился, великолепно подыгрывал. Хотел бы выделить всю команду: мы доминировали в равных составах, забили гол. Не думаю, что нам нужно быть разочарованными. Я бы хотел, чтобы команда играла, создавала. Моментов голевых было достаточно. Мы отдаём должное сопернику, они сражались до конца. Не прогнулись, рисковали — мы этим пользовались, но не забили», — цитирует Федотова «Чемпионат».

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    • Таким образом, ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Локомотив» располагается на 10-й строчке.

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