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    Данни: Очень верю в уход Малкома — это будет очень большая потеря для «Зенита»

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    Экс-футболист «Зенита» Мигель Данни поделился мнением об игре нападающего сине-бело-голубых Малкома.

    Мигель Данни
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    Мигель Данни

    «Судя по всем обсуждаемым новостям, я очень верю в уход Малкома. Это будет очень большая потеря для "Зенита", потому что он очень хороший игрок и качественный футболист!

    Тем интереснее будет посмотреть, что "Зенит" будет делать в течение года, чтобы сохранить Малкома и других иностранных игроков, которые могут хотеть покинуть команду», — приводит слова Данни «Чемпионат».

    Малком по итогам матча 24-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1) стал лидером бомбардирской гонки — он оформил дубль. Теперь на его счету 18 голов в текущем сезоне.

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