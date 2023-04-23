Данни: Очень верю в уход Малкома — это будет очень большая потеря для «Зенита»

Экс-футболистподелился мнением об игре нападающего сине-бело-голубых

«Судя по всем обсуждаемым новостям, я очень верю в уход Малкома. Это будет очень большая потеря для "Зенита", потому что он очень хороший игрок и качественный футболист!

Тем интереснее будет посмотреть, что "Зенит" будет делать в течение года, чтобы сохранить Малкома и других иностранных игроков, которые могут хотеть покинуть команду», — приводит слова Данни «Чемпионат».

Малком по итогам матча 24-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1) стал лидером бомбардирской гонки — он оформил дубль. Теперь на его счету 18 голов в текущем сезоне.