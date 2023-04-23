ЦСКА — «Локомотив»: счет матча 1:1, обзор голов

ЦСКА — «Локомотив» Фото: globallookpress.com
На гол Антон Заболотный гости ответили точным ударом Вилсона Изидора. При этом, «Локомотив» смог сравнять счет играя в меньшинстве.
Футбол. Россия. Премьер-лига
ЦСКА — Локомотив 1:1
Голы: 1:0 Антон Заболотный (22'), 1:1 Вильсон Изидор (87') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин, Diveyev I., Виллиан, Адольфо Гайч, Саша Зделар, Виктор Мендес, Oblyakov I., Хесус Медина, Антон Заболотный, Фёдор Чалов Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Станислав Магкеев, Егор Погостнов, Наир Тикнизян, Михаил Щетинин, Дмитрий Баринов, Франсуа Камано, Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Артём Дзюба Предупреждения: Oblyakov I. (11'), Марио Митай (31'), Саша Зделар (33'), Марио Митай (40'), Артём Дзюба (45+3'), Адольфо Гайч (61'), Вильсон Изидор (79'), Антон Заболотный (82'), Константин Кучаев (86'), Константин Марадишвили (90+2')
Таким образом, ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Локомотив» располагается на 10-й строчке.