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    ЦСКА и «Локомотив» сильнейшего не выявили

    ЦСКА — «Локомотив»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 24-го тура чемпионата России ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью 1:1.

    ЦСКА — «Локомотив»
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    ЦСКА — «Локомотив»

    На гол Антон Заболотный гости ответили точным ударом Вилсона Изидора. При этом, «Локомотив» смог сравнять счет играя в меньшинстве.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Локомотив 1:1
    Голы: 1:0 Антон Заболотный (22'), 1:1 Вильсон Изидор (87') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин, Diveyev I., Виллиан, Адольфо Гайч, Саша Зделар, Виктор Мендес, Oblyakov I., Хесус Медина, Антон Заболотный, Фёдор Чалов Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Станислав Магкеев, Егор Погостнов, Наир Тикнизян, Михаил Щетинин, Дмитрий Баринов, Франсуа Камано, Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Артём Дзюба Предупреждения: Oblyakov I. (11'), Марио Митай (31'), Саша Зделар (33'), Марио Митай (40'), Артём Дзюба (45+3'), Адольфо Гайч (61'), Вильсон Изидор (79'), Антон Заболотный (82'), Константин Кучаев (86'), Константин Марадишвили (90+2')

    Календарь и таблица РПЛ

    Таким образом, ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Локомотив» располагается на 10-й строчке.

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