Защитник ПСЖ Рамос признался, что влюблен в Мадрид

Защитникрассказал о переезде в Мадрид в 19-летнем возрасте. В тот период футболист пополнил состав

«Когда ты переезжаешь в таком молодом возрасте, всё происходит очень быстро. Вам приходится осваиваться и адаптироваться к новому городу, приспосабливаться к новому клубу, новой раздевалке.

У меня всё сложилось очень легко благодаря моей семье, которая была со мной с самого начала.

Когда я приехал в Мадрид он уже был большим городом, сейчас же он стал ещё больше. Что в нём не изменилось, так это атмосфера, этот город особенный. Я влюблён в Мадрид», — приводит слова Рамоса Esquire.com.

Игрок обороны выступал за «Реал» 16 лет. В нынешнем сезоне Рамос провел 27 матчей за ПСЖ в Лиге 1, забил гол и сделал голевую передачу.