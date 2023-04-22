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    Защитник ПСЖ Рамос признался, что влюблен в Мадрид

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    Защитник ПСЖ Серхио Рамос рассказал о переезде в Мадрид в 19-летнем возрасте. В тот период футболист пополнил состав «Реала».

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    «Когда ты переезжаешь в таком молодом возрасте, всё происходит очень быстро. Вам приходится осваиваться и адаптироваться к новому городу, приспосабливаться к новому клубу, новой раздевалке.

    У меня всё сложилось очень легко благодаря моей семье, которая была со мной с самого начала.

    Когда я приехал в Мадрид он уже был большим городом, сейчас же он стал ещё больше. Что в нём не изменилось, так это атмосфера, этот город особенный. Я влюблён в Мадрид», — приводит слова Рамоса Esquire.com.

    Игрок обороны выступал за «Реал» 16 лет. В нынешнем сезоне Рамос провел 27 матчей за ПСЖ в Лиге 1, забил гол и сделал голевую передачу.

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