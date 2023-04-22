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    СМИ назвали основного кандидата на пост главного тренера «Челси»

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    «Челси» рассматривает возможность назначения Маурисио Почеттино на пост главного тренера, сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    По данным источника, аргентинский специалист стал основным кандидатом в шорт-листе владельцев лондонского клуба. Стороны уже ведут переговоры.

    При этом отмечается, что Юлиан Нагельсманн и Луис Энрике больше не входят в список претендентов на пост главного тренера «Челси».

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    • В конце марта «Челси» объявил об увольнении Грэма Поттера, вскоре после этого временным тренером команды стал Фрэнк Лэмпард.

    Напомним, ранее стало известно, что игрокам «Челси» урежут зарплату после вылета из Лиги чемпионов.

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