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    Нагельсманн отреагировал на слухи о нежелании тренировать «Челси»

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    Бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал информацию о том, что он отказался от возможности возглавить «Челси».

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    «Чтобы отказаться от чего-то, нужно сначала что-то пообещать», — приводит слова 35-летнего специалиста Sky Sport Germany.

    По информации журналиста Sport1 Керри Хау, Нагельсманн принял такое решение после общения с руководством «Челси». Проект лондонского клуба показался ему недостаточно серьезным.

    Напомним, Нагельсманн был уволен из «Баварии» в конце марта. Вскоре после этого появились слухи, что он может возглавить «Челси» или «Тоттенхэм». Кроме того, сообщалось, что немец входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера мадридского «Реала», который может уволить Карло Анчелотти в том случае, если команда не выиграет Лигу чемпионов.

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