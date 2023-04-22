Нагельсманн отреагировал на слухи о нежелании тренировать «Челси»

Бывший главный тренер «Баварии»прокомментировал информацию о том, что он отказался от возможности возглавить

«Чтобы отказаться от чего-то, нужно сначала что-то пообещать», — приводит слова 35-летнего специалиста Sky Sport Germany.

По информации журналиста Sport1 Керри Хау, Нагельсманн принял такое решение после общения с руководством «Челси». Проект лондонского клуба показался ему недостаточно серьезным.

Напомним, Нагельсманн был уволен из «Баварии» в конце марта. Вскоре после этого появились слухи, что он может возглавить «Челси» или «Тоттенхэм». Кроме того, сообщалось, что немец входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера мадридского «Реала», который может уволить Карло Анчелотти в том случае, если команда не выиграет Лигу чемпионов.