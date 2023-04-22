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    Малком об и гре с «Динамо»: Очень сложный матч

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    Полузащитник «Зенита» Малком дал комментарий после победы над «Динамо» (3:1) в матче 24-го тура РПЛ.

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    «Очень сложный матч. Знали, что таким он и будет. "Динамо" — крепкая команда, тяжело взламывать ее оборонительные порядки. Но мы прекрасно справились с задачей — все, что отрабатывали на тренировках в течение недели, смогли выполнить. После матча игроки поздравляли друг друга — такая хорошая, трудовая и командная победа очень важна для нас.

    Рад, что мне удалось забить. Сейчас нужно перевести дух, восстановить силы и затем уже думать о следующем матче», — цитирует Малкома пресс-служба «Зенита».

    Бразилец отметился дублем и сделал результативную передачу.

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