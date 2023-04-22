Малком об и гре с «Динамо»: Очень сложный матч

«Очень сложный матч. Знали, что таким он и будет. "Динамо" — крепкая команда, тяжело взламывать ее оборонительные порядки. Но мы прекрасно справились с задачей — все, что отрабатывали на тренировках в течение недели, смогли выполнить. После матча игроки поздравляли друг друга — такая хорошая, трудовая и командная победа очень важна для нас.
Рад, что мне удалось забить. Сейчас нужно перевести дух, восстановить силы и затем уже думать о следующем матче», — цитирует Малкома пресс-служба «Зенита».
Бразилец отметился дублем и сделал результативную передачу.