начнут матч в 17:00 в английской Премьер-лиге, 22.04.2023.

Последний матч между собой: Ноттингем Форест — Ливерпуль 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест». Коэффициент ставки — 2.28 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Ливерпуль»).

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