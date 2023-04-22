начнут матч в 12:00 в чемпионате Казахстана по футболу, 22.04.2023.

Последний матч между собой: Кызыл-Жар — Каспий 4:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кызыл-Жар» — «Каспий» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.28.

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