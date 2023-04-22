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    Колосков: Не верьте тому, кто говорит, что уровень РПЛ упал!

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о качестве футбола в РПЛ.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Не верьте тому, кто говорит, что уровень РПЛ упал! Он, наоборот, поднялся с приходом сильных бразильцев в "Зените" и других легионеров, которые играют в "Краснодаре", "Спартаке" и ЦСКА. Не знаю, почему другие говорят об обратном.

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    • Есть отдельные матчи, где можно сказать, что качество РПЛ падает, но в рамках одной игры, а не уровень всего чемпионата.

    Мне есть с чем сравнивать. Если брать за исключением последние года два, то за это время никакого падения уровня РПЛ я не наблюдаю», — приводит слова Колоскова Sport24.

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