Колосков: Не верьте тому, кто говорит, что уровень РПЛ упал!

Почетный президент РФСподелился мнением о качестве футбола в

«Не верьте тому, кто говорит, что уровень РПЛ упал! Он, наоборот, поднялся с приходом сильных бразильцев в "Зените" и других легионеров, которые играют в "Краснодаре", "Спартаке" и ЦСКА. Не знаю, почему другие говорят об обратном.

Есть отдельные матчи, где можно сказать, что качество РПЛ падает, но в рамках одной игры, а не уровень всего чемпионата.

Мне есть с чем сравнивать. Если брать за исключением последние года два, то за это время никакого падения уровня РПЛ я не наблюдаю», — приводит слова Колоскова Sport24.