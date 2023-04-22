Йоканович: Не скажу, что сегодняшний результат несправедливый

Главный тренер «Динамо»прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 24-го тура РПЛ (1:3).

«Как ожидалось, "Зенит" сегодня быстро играл. Но мы провели неплохо первый тайм, нельзя сказать, что "Зенит" был намного сильнее и создавал много моментов. Первые два мяча — наши ошибки, третий — индивидуальное мастерство игрока "Зенита". Сегодня была похожая игра на матч Кубка России. В конце кубкового матча мы были свежее. Ответный гол придал нам сил, которые могли нас двигать дальше. Не скажу, что сегодняшний результат несправедливый.

Пенальти — это был очень важный момент в концовке первого тайма. В штрафной было очень много наших игроков, но футболист "Зенита" поступил достаточно умно и заработал пенальти.

Гол Фомина — это был очень важный момент. Мы старались грузить в штрафную, пытались сравнять. Но нам противостояла очень мастеровитая команда: первый гол — ошибка, второй гол — индивидуальное мастерство Малкома, третий гол — необязательный. Пытались, но не хватило гола Фомина, чтобы сравнять счет.

В чем секрет "Зенита"? В данном случае нет конкретного ответа. Думаю, вы и сами знаете ответ на этот вопрос. "Зенит" — команда уровня Лиги чемпионов. Это мастеровитая команда, в которой много игроков с опытом выступления на международных турнирах. Сейчас мы не можем похвастаться этим, у нас молодая команда, средний возраст игроков 21 год. У нас не так много футболистов, которые могут похвастаться таким же уровнем. В любом случае мы к этому стремимся.

У нас еще шесть игр. Наши цели — победы. Нужно быть конкурентной командой и выиграть столько игр, на сколько хватит сил», — приводит слова Йокановича «Матч ТВ».