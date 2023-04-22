ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    МалкомБенефис Малкома. «Зенит» отомстил «Динамо» за вылет из Кубка России
  • 18:28
    • «Бавария» проиграла «Майнцу» в Бундеслиге
  • 21:32
    • «Боруссия» Дортмунд разгромила «Айнтрахт» и возглавила таблицу Бундеслиги
  • 21:01
    • «Зенит» дома победил «Динамо»
  • 20:38
    • Хет-трик Мареза вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
  • 19:16
    • Алькарас пробился в финал турнира в Барселоне
    Все новости спорта

    Йоканович: Не скажу, что сегодняшний результат несправедливый

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Динамо
    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 24-го тура РПЛ (1:3).

    Славиша Йоканович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Славиша Йоканович

    «Как ожидалось, "Зенит" сегодня быстро играл. Но мы провели неплохо первый тайм, нельзя сказать, что "Зенит" был намного сильнее и создавал много моментов. Первые два мяча — наши ошибки, третий — индивидуальное мастерство игрока "Зенита". Сегодня была похожая игра на матч Кубка России. В конце кубкового матча мы были свежее. Ответный гол придал нам сил, которые могли нас двигать дальше. Не скажу, что сегодняшний результат несправедливый.

    Пенальти — это был очень важный момент в концовке первого тайма. В штрафной было очень много наших игроков, но футболист "Зенита" поступил достаточно умно и заработал пенальти.
    Гол Фомина — это был очень важный момент. Мы старались грузить в штрафную, пытались сравнять. Но нам противостояла очень мастеровитая команда: первый гол — ошибка, второй гол — индивидуальное мастерство Малкома, третий гол — необязательный. Пытались, но не хватило гола Фомина, чтобы сравнять счет.

    В чем секрет "Зенита"? В данном случае нет конкретного ответа. Думаю, вы и сами знаете ответ на этот вопрос. "Зенит" — команда уровня Лиги чемпионов. Это мастеровитая команда, в которой много игроков с опытом выступления на международных турнирах. Сейчас мы не можем похвастаться этим, у нас молодая команда, средний возраст игроков 21 год. У нас не так много футболистов, которые могут похвастаться таким же уровнем. В любом случае мы к этому стремимся.

    У нас еще шесть игр. Наши цели — победы. Нужно быть конкурентной командой и выиграть столько игр, на сколько хватит сил», — приводит слова Йокановича «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Долгожданная победа каталонцев?
  • «Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Каролина» готова к реваншу на территории «Айлендерс»
  • «Айлендерс» — «Каролина». Прогноз и ставки
  • 3.24
    •
  • «Наполи» обидит «Старую Сеньору»
  • «Ювентус» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.23
  • Экспресс дня 23 апреля
  • Завтра в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  3.24
  • Прогноз на матч Айлендерс — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Днепр-1 — Рух
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Алькарас — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры