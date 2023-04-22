Жезус: Мы должны обыгрывать «Ман Сити», если хотим стать чемпионами

Нападающийвысказался о шансах своей команды на чемпионство в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Не хочу говорить о негативе, потому что мы очень позитивно настроены. Мы проводим потрясающий сезон.

Это Премьер-лига. Здесь очень сложно. Вы соревнуетесь с такими сильными командами, как "Саутгемптон". Они приезжают к вам, стараются хорошо защищаться, а затем контратакуют.

Мы пропустили ранний гол, который разрушил наш план, но, я думаю, помимо этого, мы играли очень хорошо, мы чувствовали болельщиков.

Сейчас трудный момент, и нам нужно держаться вместе. Нам ещё многое предстоит сделать в этом сезоне. Ещё ничего не закончилось. Мы по-прежнему впереди на пять очков.

У "Сити" две игры в запасе. Если мы хотим стать чемпионами, мы должны обыграть их, вот и всё», — приводит слова Жезуса Sky Sports.

«Арсенал» занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ с 75-ю очками в активе. Следом располагается «Манчестер Сити» (70 очков), который имеет два матча в запасе. Очная встреча между «канонирами» и «горожанами» состоится 26 апреля в 22:00 мск.