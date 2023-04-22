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    Жезус: Мы должны обыгрывать «Ман Сити», если хотим стать чемпионами

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    Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус высказался о шансах своей команды на чемпионство в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

    Габриэл Жезус
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    Габриэл Жезус

    «Не хочу говорить о негативе, потому что мы очень позитивно настроены. Мы проводим потрясающий сезон.

    Это Премьер-лига. Здесь очень сложно. Вы соревнуетесь с такими сильными командами, как "Саутгемптон". Они приезжают к вам, стараются хорошо защищаться, а затем контратакуют.

    Мы пропустили ранний гол, который разрушил наш план, но, я думаю, помимо этого, мы играли очень хорошо, мы чувствовали болельщиков.

    Сейчас трудный момент, и нам нужно держаться вместе. Нам ещё многое предстоит сделать в этом сезоне. Ещё ничего не закончилось. Мы по-прежнему впереди на пять очков.

    У "Сити" две игры в запасе. Если мы хотим стать чемпионами, мы должны обыграть их, вот и всё», — приводит слова Жезуса Sky Sports.

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