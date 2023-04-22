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    Гвардиола высказался о будущем полузащитника «Ман Сити» Гюндогана

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о возможном уходе полузащитника команды Илкая Гюндогана.

    Илкай Гюндоган
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    Илкай Гюндоган

    «Мы до сих пор не знаем, что будет с Гюндоганом в будущем. Он на 100 процентов сосредоточен на настоящем.

    Что произойдет в будущем, то произойдет. Он заслужил лучшее», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

    Ранее появилась информация, что Гюндоган может продолжить карьеру в «Барселоне».

    Действующий контракт Илкая с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 40 матчей, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.

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