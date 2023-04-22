Гвардиола высказался о будущем полузащитника «Ман Сити» Гюндогана

Главный тренеррассказал о возможном уходе полузащитника команды

«Мы до сих пор не знаем, что будет с Гюндоганом в будущем. Он на 100 процентов сосредоточен на настоящем.

Что произойдет в будущем, то произойдет. Он заслужил лучшее», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация, что Гюндоган может продолжить карьеру в «Барселоне».

Действующий контракт Илкая с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 40 матчей, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.