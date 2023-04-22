Клаудиньо заявил о желании полностью отработать контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита»заявил, что не собирается покидать питерский клуб.

«Я живу сегодняшним днем, мой контракт с клубом рассчитан до 2027 года, и я собираюсь отработать его до конца, помогая команде побеждать и брать все новые трофеи.

Разумеется, всегда существует вариант, что клуб получит предложение по поводу меня, рассмотрит и оценит его, а потом будет решать — принимать его или не принимать», — приводит слова бразильца «Р-Спорт».

Клаудиньо провел в текущем чемпионате России 19 матчей, забил три гола и сделал шесть результативных передач.