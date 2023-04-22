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    Клаудиньо заявил о желании полностью отработать контракт с «Зенитом»

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    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил, что не собирается покидать питерский клуб.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    «Я живу сегодняшним днем, мой контракт с клубом рассчитан до 2027 года, и я собираюсь отработать его до конца, помогая команде побеждать и брать все новые трофеи.

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    • Разумеется, всегда существует вариант, что клуб получит предложение по поводу меня, рассмотрит и оценит его, а потом будет решать — принимать его или не принимать», — приводит слова бразильца «Р-Спорт».

    Клаудиньо провел в текущем чемпионате России 19 матчей, забил три гола и сделал шесть результативных передач.

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