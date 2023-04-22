Каррагер: «Арсеналу» надо побеждать «Ман Сити», чтобы выиграть АПЛ

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный экспертсчитает, что только чудо поможетвыиграть чемпионат Англии.

В 32-м туре «Арсенал» не смог выиграть у «Саутгемптона» (3:3). «Канониры» по-прежнему занимают первое место в таблице АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на пять очков, но у конкурента есть еще две игры в запасе.

«Разочарование ощутимо. Это был отличный матч для нейтральных зрителей, но обе команды будут разочарованы.

Теперь "Арсеналу" нужно ехать к "Манчестер Сити" и набирать три очка, чтобы выиграть чемпионат, думаю.

По-прежнему все в руках "Арсенала", и это лишь показывает, насколько большим был отрыв. Теперь же нужно совершить что-то вроде чуда. Нужно что-то действительно особенное», — приводит слова Каррагера Sky Sports.