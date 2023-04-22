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    Каррагер: «Арсеналу» надо побеждать «Ман Сити», чтобы выиграть АПЛ

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    Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер считает, что только чудо поможет «Арсеналу» выиграть чемпионат Англии.

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    В 32-м туре «Арсенал» не смог выиграть у «Саутгемптона» (3:3). «Канониры» по-прежнему занимают первое место в таблице АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на пять очков, но у конкурента есть еще две игры в запасе.

    «Разочарование ощутимо. Это был отличный матч для нейтральных зрителей, но обе команды будут разочарованы.

    Теперь "Арсеналу" нужно ехать к "Манчестер Сити" и набирать три очка, чтобы выиграть чемпионат, думаю.

    По-прежнему все в руках "Арсенала", и это лишь показывает, насколько большим был отрыв. Теперь же нужно совершить что-то вроде чуда. Нужно что-то действительно особенное», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

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