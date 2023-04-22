Булыкин: Думаю, Марио Фернандес хочет закончить с футболом

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал новость об уходеиз

Ранее «Интернасьонал» сообщил, что 32-летний футболист расторг контракт с клубом по личным причинам.

«Думаю, вряд ли нужно ЦСКА его возвращать. А почему он разорвал контракт, лучше у него, конечно, спросить. Думаю, с футболом он хочет закончить и ЦСКА точно нужно смотреть на молодых футболистов. Это будет намного правильнее», — сказал Булыкин изданию «Евро‑футбол.ру».

Фернандес провел за «Интернасьонал» пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

В 2022 году Фернандес приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го 32-летний футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешел из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года.

Контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.