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    Булыкин: Думаю, Марио Фернандес хочет закончить с футболом

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    Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал новость об уходе Марио Фернандеса из «Интернасьонала».

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    Ранее «Интернасьонал» сообщил, что 32-летний футболист расторг контракт с клубом по личным причинам.

    «Думаю, вряд ли нужно ЦСКА его возвращать. А почему он разорвал контракт, лучше у него, конечно, спросить. Думаю, с футболом он хочет закончить и ЦСКА точно нужно смотреть на молодых футболистов. Это будет намного правильнее», — сказал Булыкин изданию «Евро‑футбол.ру».

  • Стало известно, почему Марио Фернандес покинул «Интернасьонал»
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    • Фернандес провел за «Интернасьонал» пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    В 2022 году Фернандес приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го 32-летний футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешел из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года.

    Контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

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