начнут матч в 17:00 в АПЛ, 22.04.2023.

Последний матч между собой: Астон Вилла — Брентфорд 4:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брентфорд» — «Астон Вилла». Коэффициент ставки — 2.88 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Астон Вилла»).

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