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    • Журавель: Джикия шантажирует последующим неподходом к журналистам — это детский сад
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    Журавель: Джикия шантажирует последующим неподходом к журналистам — это детский сад

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    Известный комментатор Тимур Журавель раскритиковал капитана «Спартака» Георгия Джикию.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    После матча с «Акроном» (1:2) в Кубке России Джикию задел вопрос о том, что «Спартак», возможно, деградирует.

    «Обязательно такие слова подбирать? Нельзя с уважением спросить? Если вы смотрите игру, то не разбираетесь в футболе», — ответил Джикия журналисту.

    «Да, журналист выбрал достаточно сильное слово. Но оценочный окрас в дальнейшем разговоре подкреплялся фактурой — у "Спартака" одна победа в семи матчах. Так что тут никакого провокации или неуместности нет.

    Напряжение тут исходит от Джикии. Он вполне мог бы так и сказать: "Я не вижу никакой деградации, вы неправильно видите ситуацию".

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    • Но вместо этого капитан "Спартака" шантажирует последующим неподходом к журналистам. Извините, но это детский сад какой-то.

    Мне кажется неправильным, что виноватыми при любом общении в миксе делают журналистов.

    Вместо того чтобы учить репортеров подбору слов, футболистам стоит поучиться управлять своими эмоциями», — написал Журавель в своем телеграм-канале.

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