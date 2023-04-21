Журавель: Джикия шантажирует последующим неподходом к журналистам — это детский сад

Известный комментаторраскритиковал капитана «Спартака»

После матча с «Акроном» (1:2) в Кубке России Джикию задел вопрос о том, что «Спартак», возможно, деградирует.

«Обязательно такие слова подбирать? Нельзя с уважением спросить? Если вы смотрите игру, то не разбираетесь в футболе», — ответил Джикия журналисту.

«Да, журналист выбрал достаточно сильное слово. Но оценочный окрас в дальнейшем разговоре подкреплялся фактурой — у "Спартака" одна победа в семи матчах. Так что тут никакого провокации или неуместности нет.

Напряжение тут исходит от Джикии. Он вполне мог бы так и сказать: "Я не вижу никакой деградации, вы неправильно видите ситуацию".

Но вместо этого капитан "Спартака" шантажирует последующим неподходом к журналистам. Извините, но это детский сад какой-то.

Мне кажется неправильным, что виноватыми при любом общении в миксе делают журналистов.

Вместо того чтобы учить репортеров подбору слов, футболистам стоит поучиться управлять своими эмоциями», — написал Журавель в своем телеграм-канале.