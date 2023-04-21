Гафин: У «Динамо» были контакты с клубами из Европы по Захаряну

Член совета директоров московского «Динамо»сообщил, что европейские клубы по-прежнему проявляют интерес к полузащитнику

«В последние пару месяцев у "Динамо" были контакты с европейскими клубами, которые интересуются Арсеном. Ближе к лету посмотрим, перерастёт ли это во что-то более значимое», — приводит слова Гафина «Чемпионат».

В прошлом году Захарян был близок к переходу в «Челси», но клубам не удалось оформить сделку из-за технических проблем. Во время зимней паузы в текущем чемпионате России 19-летний футболист отказался от перехода в турецкий «Галатасарай».

В текущем чемпионате России Захарян провел 20 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач.

Известный портал Transfermarkt оценивает Захаряна в 15 миллионов евро.