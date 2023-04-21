Непомнящий посоветовал сборной России играть с африканскими командами

Известный тренерподдержал решение сборной России отказаться от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

«Сейчас сборной если и играть товарищеские матчи, то предпочтительнее будут африканские сборные.

Это максимально приближенные к Европе сборные. Многие африканцы играют в Европе, и они могут напомнить нам качество игры против европейских команд. Африка нам должна быть интереснее в футбольном плане.

По турниру CAFA я согласен с РФС, что участие в этом турнире не целесообразно. Играть, чтобы просто играть? Нужно играть с сильными и в подходящих условиях. Такого CAFA не дает, к сожалению», — приводит слова Непомнящего Sport24.

Турнир ЦАФА пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

Напомним, сообщалось, что сборная России может провести товарищеский матч с Камеруном.