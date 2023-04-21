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    Непомнящий посоветовал сборной России играть с африканскими командами

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Известный тренер Валерий Непомнящий поддержал решение сборной России отказаться от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

    Валерий Непомнящий
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    Валерий Непомнящий

    «Сейчас сборной если и играть товарищеские матчи, то предпочтительнее будут африканские сборные.

    Это максимально приближенные к Европе сборные. Многие африканцы играют в Европе, и они могут напомнить нам качество игры против европейских команд. Африка нам должна быть интереснее в футбольном плане.

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    • По турниру CAFA я согласен с РФС, что участие в этом турнире не целесообразно. Играть, чтобы просто играть? Нужно играть с сильными и в подходящих условиях. Такого CAFA не дает, к сожалению», — приводит слова Непомнящего Sport24.

    Турнир ЦАФА пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

    Напомним, сообщалось, что сборная России может провести товарищеский матч с Камеруном.

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