Мостовой высказался о возможном возвращении Марио Фернандеса в ЦСКА

Бывший футболист сборной Россиипризнался, что его удивила новость об уходеиз

Ранее «Интернасьонал» сообщил, что 32-летний футболист расторг контракт с клубом по личным причинам.

«Странное такое известие. Ясно, что многих деталей мы не узнаем никогда. Все футболисты такие же живые люди, личных причин очень много может быть.

Так было, когда Марио уезжал из ЦСКА: никто не думал об этом, а он раз — и уехал. Его личная жизнь, он вправе делать как захочет.

Если есть какой-то вариант с возвращением в ЦСКА, а он, скорее всего, есть, то, конечно, будет здорово для ЦСКА и для самого Марио», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Фернандес провел за команду из Порту-Алегри пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

В 2022 году Фернандес приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го 32-летний футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешел из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года.

Контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.