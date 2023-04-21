ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Ман Сити»Неудержимые. Холанн — лекарство от неудач «Ман Сити» в Лиге чемпионов?
  • 23:56
    • «Севилья» разгромила МЮ и вышла в полуфинал Лиги Европы
    Все новости спорта

    В ЦСКА отреагировали на уход Марио Фернандеса из «Интернасьонала»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА РПЛ Футбол России Латинская Америка
    Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо заявил, что уход Марио Фернандеса из «Интернасьонала» не стал для него сюрпризом.

    Марио Фернандес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марио Фернандес

    Ранее «Интернасьонал» сообщил, что 32-летний футболист расторг контракт с клубом по личным причинам.

    «Разумеется, для нас решение Марио покинуть "Интернасьонал" не стало сюрпризом, мы общаемся с Марио практически на ежедневной основе: как всегда, доверительно, поддерживаем друг друга во всем. Но комментировать сегодняшнюю новость за Марио мы не готовы.

    Что касается дальнейшего развития событий, то могу лишь повторить нашу общую позицию, озвученную еще в декабре — у нас есть обоюдное желание, чтобы мы вновь увидели Марио в майке ЦСКА. Но на сегодняшний день необходимо дождаться окончания сезона», — написал Брейдо в своем телеграм-канале.

  • Стало известно, почему Марио Фернандес покинул «Интернасьонал»
  • Читайте по теме

    • Фернандес провел за команду из Порту-Алегри пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    В 2022 году Фернандес приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го 32-летний футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешел из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года.

    Контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дома ЦСКА качнет серию в свою пользу
  • ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Канониры» разгромят «святых»
  • «Арсенал» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Парижане разгромят аутсайдера
  • «Анже» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Арсенал — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Анже — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ланс — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры