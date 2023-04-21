В ЦСКА отреагировали на уход Марио Фернандеса из «Интернасьонала»

Директор ЦСКА по коммуникациямзаявил, что уходизне стал для него сюрпризом.

Ранее «Интернасьонал» сообщил, что 32-летний футболист расторг контракт с клубом по личным причинам.

«Разумеется, для нас решение Марио покинуть "Интернасьонал" не стало сюрпризом, мы общаемся с Марио практически на ежедневной основе: как всегда, доверительно, поддерживаем друг друга во всем. Но комментировать сегодняшнюю новость за Марио мы не готовы.

Что касается дальнейшего развития событий, то могу лишь повторить нашу общую позицию, озвученную еще в декабре — у нас есть обоюдное желание, чтобы мы вновь увидели Марио в майке ЦСКА. Но на сегодняшний день необходимо дождаться окончания сезона», — написал Брейдо в своем телеграм-канале.

Фернандес провел за команду из Порту-Алегри пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

В 2022 году Фернандес приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го 32-летний футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешел из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года.

Контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.