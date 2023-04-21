Марио Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом»

Защитникрасторг контракт с, сообщает пресс-служба бразильского клуба.

«Марио Фернандес потребовал расторжения контракта по личным причинам. Он немедленно покинет клуб», — отмечается в заявлении «Интернасьонала».

Фернандес провел за команду из Порту-Алегри пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

В 2022 году Фернандес приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го 32-летний футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешел из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года.

Контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.