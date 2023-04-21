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    Кечинов: Не вижу никаких причин для отставки Абаскаля

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    Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов считает, что у руководства красно-белых нет причин для увольнения Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    Ранее на этой неделе «Спартака» проиграл тольяттинскому «Акрону» (1:2) и вылетел из Кубка России.

    «Не потерял ли Абаскаль контроль над командой? Конечно, болельщики ожидали совсем других результатов. Но я не вижу никаких причин для того, чтобы менять тренера и кричать, что он не годится. У "Спартака" впервые за очень долгое время появилась игра — на команду приятно смотреть. И в этом огромная заслуга Абаскаля.

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  • 19/04/2023

    • Да, есть проблемы, например, в обороне. Практически в каждой игре команда пропускает по два мяча — нужно работать над этим. Необходимо улучшать и реализацию: команда создаёт очень много моментов, но не забивает.

    Также вмешиваются судейские ошибки или банальное невезение, как в матче с "Ахматом". Но у меня нет никакой паники. Я уверен, что в следующем сезоне "Спартак" будет бороться за самые высокие места», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

    «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 23 туров.

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