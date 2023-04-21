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    Карпин надеется, что летом сборная России проведёт товарищеский матч при своих болельщиках

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал свой комментарий относительно летнего сбора национальной команды.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Может ли быть летний сбор отменён, как в прошлом году? В нашей ситуации всё возможно, но руководство РФС делает всё необходимое для проведения товарищеских матчей в ближайшие окна календаря ФИФА, в том числе и в июньское. Надеемся, переговоры приведут к успеху и мы сможем провести полноценный сбор с матчем. В идеале, конечно же, в России, при наших болельщиках.

    Ну и в целом не стал бы сравнивать прошлогоднюю ситуацию с текущей. Если помните, решение об отстранении нашей команды из Лиги наций было принято в начале мая 2022 года. Сейчас же у РФС накоплен определённый опыт, который позволяет надеяться, что июньский сбор состоится», — приводит слова Карпина ТАСС.

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