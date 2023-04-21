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    Камано: Все настроены только на победу в матче с ЦСКА

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    Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА в 24-м туре российской Премьер-лиги.

    Франсуа Камано
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    Франсуа Камано

    «Четыре победы в шести матчах с ЦСКА? Все игры важны, не могу выделить одну. Предстоящий матч также важен. Во-первых, это дерби, дополнительная мотивация для всех. Это очередной шанс взять три очка, которые нам нужны. Все настроены только на победу. Мы продолжаем тренировки, хорошо готовимся. Надеемся, что сохраним этот настрой к матчу с ЦСКА.

    Залог успеха — в нашей подготовке и тренировках. Никакой магии в этом нет, это результат упорной работы. Мы знаем, что матч будет не из лёгких. ЦСКА — достойный соперник, но мы тоже за это время набрали ход. Каждый из нас уверен, что нужно сохранить этот настрой и сделать всё, чтобы одержать победу», — отметил Камано в комментарии клубной пресс-службе.

    Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится в воскресенье, 23 апреля.

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