Быстров: В матче «Спартак» — «Краснодар» все будет — и спорные решения, и нытье

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака»поделился ожиданиями от 24-го тура чемпионата России.

«Самый интересный матч предстоящего тура — "Зенит" — "Динамо". В Кубке "Динамо" прошло дальше — нужно мстить. "Динамо" же столетие празднует? Они отлично вообще отметили: из Кубка вылетели, идут на непонятно каком месте в РПЛ. Так бы хоть за Кубок боролись.

Еще ЦСКА — "Локомотив" хороший матч. Посмотрим на то, как "Локо" будет действовать против крепкой команды.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Зенит" — "Динамо"

"Спартак" — "Краснодар" — это тоже бомба! Учитывая то, как последние матчи проводит "Спартак", для меня фаворит — "Краснодар". Интересно, кто судит — опять будут спорные решения, нытье. Все будет! », — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».