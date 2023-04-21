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    Быстров: В матче «Спартак» — «Краснодар» все будет — и спорные решения, и нытье

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    Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился ожиданиями от 24-го тура чемпионата России.

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    «Самый интересный матч предстоящего тура — "Зенит""Динамо". В Кубке "Динамо" прошло дальше — нужно мстить. "Динамо" же столетие празднует? Они отлично вообще отметили: из Кубка вылетели, идут на непонятно каком месте в РПЛ. Так бы хоть за Кубок боролись.

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    • Еще ЦСКА"Локомотив" хороший матч. Посмотрим на то, как "Локо" будет действовать против крепкой команды.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Зенит" — "Динамо"

    "Спартак""Краснодар" — это тоже бомба! Учитывая то, как последние матчи проводит "Спартак", для меня фаворит — "Краснодар". Интересно, кто судит — опять будут спорные решения, нытье. Все будет! », — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

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