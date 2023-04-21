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    Анчелотти о замене Бензема: Он получил болезненный удар, решил дать ему отдых

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему заменил нападающего команда Карима Бензема на 71-й минуте четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Челси» (2:0).

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    «Карим в порядке. Он получил болезненный удар, и я заменил его, потому что решил, что игра сделана. Я хотел предоставить ему немного больше отдыха, как Кроосу или Модричу.

    Его реакция? Важно объяснить этот момент. Я сказал ему, что, если бы мог заменить его на несколько минут раньше, я бы сделал это. Для него не имело смысла продолжать эту игру, и судьба матча была решена. Он принял это в пятницу», — приводит Marca слова Анчелотти на пресс-конференции перед матчем 30-тура чемпионата Испании с «Сельтой».

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    • Напомним, что в сумме двух встреч «Реал» обыграл «Челси» и прошел в полуфинал Лиги чемпионов (2:0 и 2:0).

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