Анчелотти о замене Бензема: Он получил болезненный удар, решил дать ему отдых

Главный тренеробъяснил, почему заменил нападающего командана 71-й минуте четвертьфинального матча Лиги чемпионов с(2:0).

«Карим в порядке. Он получил болезненный удар, и я заменил его, потому что решил, что игра сделана. Я хотел предоставить ему немного больше отдыха, как Кроосу или Модричу.

Его реакция? Важно объяснить этот момент. Я сказал ему, что, если бы мог заменить его на несколько минут раньше, я бы сделал это. Для него не имело смысла продолжать эту игру, и судьба матча была решена. Он принял это в пятницу», — приводит Marca слова Анчелотти на пресс-конференции перед матчем 30-тура чемпионата Испании с «Сельтой».

Напомним, что в сумме двух встреч «Реал» обыграл «Челси» и прошел в полуфинал Лиги чемпионов (2:0 и 2:0).