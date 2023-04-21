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    Альба: Я по-прежнему надеюсь на возвращение Месси в «Барселону»

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    Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал новость о возможном возвращении нападающего ПСЖ Лионеля Месси в каталонский клуб.

    Жорди Альба и Лионель Месси
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    Жорди Альба и Лионель Месси

    «Это решение Лео. Честно говоря, мы не обсуждали эту тему, но ясно, что видеть Месси в другой футболке, отличной от джерси "Барселоны", всегда странно. В конце концов, если он этого хочет и этого хочет клуб, то это идеально подходит для меня.

    Он был игроком, с которым у меня было лучшее взаимопонимание на поле. Будущее покажет, но я по-прежнему надеюсь на его возвращение мечты», — приводит слова Альбы Goal.com.

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  • 18/04/2023

    • Действующий контракт Месси с ПСЖ заканчивается летом 2023 года. Ранее стало известно, что аргентинец не будет продлевать контракт с парижским клубом.

    В нынешнем сезоне Месси сыграл за ПСЖ 35 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 14 голевых передач.

    Аргентинец выступал за «Барселону» в период с 2005 по 2021 год.

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