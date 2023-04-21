Альба: Я по-прежнему надеюсь на возвращение Месси в «Барселону»

Защитникпрокомментировал новость о возможном возвращении нападающегов каталонский клуб.

«Это решение Лео. Честно говоря, мы не обсуждали эту тему, но ясно, что видеть Месси в другой футболке, отличной от джерси "Барселоны", всегда странно. В конце концов, если он этого хочет и этого хочет клуб, то это идеально подходит для меня.

Он был игроком, с которым у меня было лучшее взаимопонимание на поле. Будущее покажет, но я по-прежнему надеюсь на его возвращение мечты», — приводит слова Альбы Goal.com.

Действующий контракт Месси с ПСЖ заканчивается летом 2023 года. Ранее стало известно, что аргентинец не будет продлевать контракт с парижским клубом.

В нынешнем сезоне Месси сыграл за ПСЖ 35 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 14 голевых передач.

Аргентинец выступал за «Барселону» в период с 2005 по 2021 год.