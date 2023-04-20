В «Динамо» назвали причину спада в игре Захаряна

Член совета директоров московского «Динамо»поделился мнением о слабой полузащитникав текущем сезоне.

«Можно ли уже утверждать, что срыв перехода в "Челси" морально повлиял на Захаряна и повлиял на его игру? Этого нельзя исключать. Возможно, это является частью того, что на него влияет.

Но, думаю, это часть, а помимо этого, есть много причин, которые влияют на футболиста.

Мы прекрасно знаем характер и способности Захаряна. Я уверен, что Арсен в этом сезоне ещё покажет лучшую игру, чем он показывает сейчас — и завершит сезон на мажорной ноте», — приводит слова Гафина «Чемпионат».

В прошлом году Захарян был близок к переходу в «Челси», но клубам не удалось оформить сделку из-за технических проблем. Во время зимней паузы в текущем чемпионате России 19-летний футболист отказался от перехода в турецкий «Галатасарай».

В текущем чемпионате России Захарян провел 20 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач.