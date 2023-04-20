В «Динамо» высказались о новом контракте с Захаряном

Член совета директоров московского «Динамо»сообщил, что клуб на данный момент не ведет переговоров о продлении контракта с полузащитником

Действующее соглашение Захаряна с «Динамо» рассчитано до лета 2024 года.

«Что касается переговоров по продлению контракта с Захаряном, то пока предметных разговоров нет. Сейчас мы сконцентрированы на концовке сезона. Ближе к концу мы будем более точно понимать перспективы по Арсену.

Переговоры по контракту игрока — это интерес разных сторон: клуба, игрока, его представителей, интерес со стороны европейских клубов. Это пазл, который надо собирать в моменте, когда все слагаемые совпадут. Пока такого нет.

Хочет ли клуб продлить контракт? Повторюсь, это зависит от многих слагаемых. Мы наблюдаем за ситуацией», — приводит слова Гафина «Чемпионат».

В текущем сезоне Захарян провел в чемпионате России 20 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач.

Известный портал Transfermarkt оценивает Захаряна в 15 миллионов евро.