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    В «Динамо» высказались о новом контракте с Захаряном

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    Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что клуб на данный момент не ведет переговоров о продлении контракта с полузащитником Арсеном Захаряном.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Действующее соглашение Захаряна с «Динамо» рассчитано до лета 2024 года.

    «Что касается переговоров по продлению контракта с Захаряном, то пока предметных разговоров нет. Сейчас мы сконцентрированы на концовке сезона. Ближе к концу мы будем более точно понимать перспективы по Арсену.

    Переговоры по контракту игрока — это интерес разных сторон: клуба, игрока, его представителей, интерес со стороны европейских клубов. Это пазл, который надо собирать в моменте, когда все слагаемые совпадут. Пока такого нет.

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    • Хочет ли клуб продлить контракт? Повторюсь, это зависит от многих слагаемых. Мы наблюдаем за ситуацией», — приводит слова Гафина «Чемпионат».

    В текущем сезоне Захарян провел в чемпионате России 20 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач.

    Известный портал Transfermarkt оценивает Захаряна в 15 миллионов евро.

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