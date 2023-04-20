Тухель: Теперь «Бавария» сосредоточится на борьбе за титул в Бундеслиге

Главный тренер «Баварии»высказался об игре своей команды в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1).

«Считаю, что мы снова держали "Сити" на крючке. Даже больше, чем в Манчестере. Однако, как и на минувшей неделе, в нужный момент нам не сопутствовала удача, которая необходима, чтобы повернуть ход встречи в свою пользу.

Я очень доволен тем, как мы играли. Мы на равных боролись с лучшей командой в Европе на данный момент. Сезон не закончен. Теперь сосредоточимся на борьбе за титул в Бундеслиге», — цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.

Благодаря победе в первом матче (3:0) «Манчестер Сити» смог пробиться в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против мадридского «Реала».