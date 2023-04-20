Тухель: В матче с «Ман Сити» не на уровне были только судейство и поле

Главный тренер «Баварии»после ответного матча с(1:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов раскритиковал французского арбитра

«Две вещи были не на нужном уровне: поле и судейство. Рефери я бы поставил шестерку (низший балл в немецкой системе образования — прим.) — за каждое решение, от первого до последнего.

Я даже не увидел, за что был назначен пенальти», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

«Баварии» проиграла «Манчестер Сити» по сумме двух матчей. Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу английского клуба.

В полуфинале «Манчестер Сити» встретится с мадридским «Реалом».