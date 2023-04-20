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    Колыванов: Сборная России уже устала играть со шпаной

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов высказался о том, что национальная команда отказалась от участив турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

    Игорь Колыванов
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    Игорь Колыванов

    «Честно говоря, до лампочки, правильное ли решение РФС отказаться от участия в Кубке Азии или нет. Раз отказались, значит, так надо.

    Детский сад. Даже самим футболистам неинтересно ехать и играть с этими командами. Российская сборная уже устала играть с этой шпаной — это доходит до смешного.

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    • В таком случае лучше вообще не играть международные матчи, а собрать две сборные — первую и вторую — и сыграть между собой, чем с такими командами», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

    Турнир ЦАФА пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

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