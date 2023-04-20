Колыванов: Сборная России уже устала играть со шпаной

Бывший футболист сборной Россиивысказался о том, что национальная команда отказалась от участив турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации ().

«Честно говоря, до лампочки, правильное ли решение РФС отказаться от участия в Кубке Азии или нет. Раз отказались, значит, так надо.

Детский сад. Даже самим футболистам неинтересно ехать и играть с этими командами. Российская сборная уже устала играть с этой шпаной — это доходит до смешного.

В таком случае лучше вообще не играть международные матчи, а собрать две сборные — первую и вторую — и сыграть между собой, чем с такими командами», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Турнир ЦАФА пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.