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    Киммих: «Бавария» могла забить «Ман Сити» три мяча и даже больше

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    Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих оценил игру своей команды в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1).

    Йозуа Киммих
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    Йозуа Киммих

    «Очень обидно, что мы так и не повели в счете, не использовав моменты, которые у нас были. Хотелось увидеть, как складывался бы матч, если бы в первом тайме счет стал 1:0.

    Оглядываясь на все 180 минут этого противостояния, видим, что было только 20 или 30 из них, которые мы не смогли провести хорошо. Не считаю, что нас могло спасти только чудо. Мы могли забить три мяча и даже больше», — цитирует хавбека сайт УЕФА.

    Благодаря победе в первом матче (3:0) «Манчестер Сити» смог пробиться в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против мадридского «Реала».

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